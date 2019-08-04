Чикаго, США, 4 августа, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В американском городе Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в местной полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По данным телеканала, ЧП произошло в ночь на 4 августа в парке Дуглас.

«Семь человек были ранены во время стрельбы», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется поиск нападавшего.

Напомним, что на территории США это уже третий инцидент за выходные. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в одном из торговых центров (ТЦ) в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний мужчина открыл стрельбу. В результате ЧП, по последним данным, погибли 20 человек. Аналогичный случай произошел также в ночь на воскресенье в центре Дейтона (штат Огайо). В результате стрельбы погибли девять человек.