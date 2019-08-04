Вашингтон, 4 августа, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Американские учёные разработали методику анализа крови, которая в 94% случаев точно предсказывает наступление болезни Альцгеймера за 20 лет до того, как болезнь начнёт себя проявлять. Об этом 2 августа сообщает The Guardian.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (штат Миссури) утверждают, что их тест намного дешевле и проще, чем томограмма головного мозга, которая сейчас используется для выявления признаков заболевания. Тест позволит диагностировать болезнь на самых ранних сроках, и позволит пациентам заблаговременно начать лечение.

Исследователи нашли способ измерения уровня бета-амилоида белка в крови, ключевого показателя болезни Альцгеймера. По его содержанию можно сказать скопился ли белок в мозге. По данным учёных, скопления белка начинают формироваться в мозге за два десятилетия до начала характерной потери памяти. Затем полученный результат анализа объединяют с другими данными: возрастом и наличием генетического маркера APOE4 — основными факторами риска болезни Альцгеймера.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из США пришли к выводу, что причиной появления болезни Альцгеймера является недостаток сна.