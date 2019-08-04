Москва, 4 августа, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Власть смогла расколоть протест, отделив тему недопуска к выборам в Мосгордуму от общей протестной повестки, инспирируемой «профессиональными» оппозиционерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция протеста в Москве

«Вчерашняя акция принципиально отличается от той, что была 27 числа. И я бы обратил внимание на то, что информационная кампания, которую проводили силовики и мэрия Москвы — она дала свои результаты, когда поставили вопрос, что надо разделять протест в отношении происходящего в рамках выборного процесса и теми попытками третьих сил, которые пытаются использовать всю эту ситуацию», — заявил Баширов.

«Думаю, из-за этого и было такое низкое количество участников вчерашней акции», — добавил он.

Напомним, что МВД оценило число участников последней субботней акции в 1500 человек.