Москва, 4 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. На протестной акции 3 августа в Москве задержали 1001 человека, сообщило издание «ОВД-Инфо».

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание

Указано, что данные получены по состоянию на 14:00 4 августа. Издание также приводит информацию о количестве доставленных в отделы полиции Москвы. Ранее на сайте МВД говорилось о 600 задержанных во время несанкционированных протестов.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, патрули полиции и Росгвардии дежурили в центре Москвы до глубокой ночи 3 августа. Скопление полицейской техники было у Хохловской площади в Москве рядом с общественным пространством «Яма».

Напомним, 3 августа в Москве прошла несогласованная с властями акция, завершившаяся массовыми задержаниями.