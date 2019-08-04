Москва, 4 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В течение августа акции протеста в Москве будут сокращаться, однако, скорее всего, с новой силой вернутся в начале сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог, генеральный директор аналитического центра «PolitGeneration» Ярослав Игнатовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция протеста в Москве

«Мой прогноз, что эти акции протеста сейчас будут сходить на нет, поскольку сейчас мы видим ответную историю — уголовное дело в отношении ФБК», — заявил Игнатовский.

Ранее Следственный комитет возбудил дело об отмывании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 1 млрд рублей. Следствие считает, что близкие к ФБК граждане и непосредственно сотрудники фонда в 2016—2018 годах легализовали через счета организации этот объём средств, полученных от нелегальной деятельности.

«Сейчас они вынуждены будут обороняться. Но, конечно, после выборов 8 сентября будет наверняка какой-то финальный всплеск, несогласие с результатами выборов, а возможно и уход в какую-то федеральную историю», — отметил политолог.