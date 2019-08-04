Москва, 4 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Оппозиция, организующая московские протесты, будет акцентировать внимание общественности на полицейской жестокости вне зависимости от того, оправдано ли возмущение действиями правоохранительных органов или нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог, генеральный директор аналитического центра «PolitGeneration» Ярослав Игнатовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестующие

«Я вижу, что поставляется определённая картинка в экран относительно того, как представители полиции зверствуют над участниками протеста», — заявил Игнатовский.

«Я понимаю, что такая картинка частично, наверное, имеет под собой основания. Где-то наверняка действовали достаточно жёстко. Но это условия, когда виден их организационный потенциал, предел их роста — 20 тыс. человек, которые они мобилизовали в прошлые выходные», — продолжил он.

По его мнению, не имея возможности мобилизовать людей на протесты, у оппозиции не останется другого варианта, кроме как искать повод организовывать несанкционированный митинги и создавать удобный повод для громких провокаций.

«Расширить у них не получается и это они компенсируют за счёт распространения сигнала о задержаниях, об избиениях. Тем самым продолжая давить на власть, на московскую мэрию», — добавил политолог.