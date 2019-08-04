Москва, 4 августа, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Жёсткая реакция правоохранительных органов на протесты в Москве обусловлена пониманием властями намерений оппозиции создать точку напряжения любой ценой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог, генеральный директор аналитического центра «PolitGeneration» Ярослав Игнатовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция во время несанкционированной акции протеста в Москве

«Протест всё меньше и меньше имеет отношение к выборам, собственно, в Мосгордуму, а следовательно, мне кажется, сценарий, по которому двигаются и власти, и оппозиция, был прописан заранее», — заявил Игнатовский.

По его мнению, это сценарий, который имеет отношение уже не к Мосгордуме, а к созданию «некой точки напряжения в контексте давления на московскую мэрию со стороны оппозиции».

«Со стороны мэрии было делом принципа, они понимали, что это такая точка напряжения (подготовленная для) властей. Для них было делом принципа приложить усилия для того, чтобы оппозиционные кандидаты не были зарегистрированы», — считает политолог.