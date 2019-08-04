Москва, 4 августа, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Полиция Москвы отпустила почти всех задержанных на несанкционированной акции подростков, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание во время несанкционированной акции протеста в Москве

«Сейчас почти всех подростков выпустили. Проблема есть с теми ребятами, чьих родителей нет в Москве, например одна семья, где ребенок живет с бабушкой, с родителями вообще не живет, а у бабушки не оформлено опекунство. Сейчас этот вопрос решается, к понедельнику все будет разрешено», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Потяева не смогла назвать точную цифру задержанных несовершеннолетних, но, её сведениям, речь идёт о десятках несовершеннолетних.

Большинство обращений, которые поступили к уполномоченному, касались недопуска адвокатов к лицам, которые были задержаны на акции.