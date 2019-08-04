Эль-Пасо, США, 4 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. С советам подняться с диванов и предпринять решительные действия обратился к свом коллегам американский сенатор Крис Мерфи на своей странице в твиттере.

Mobilus In Mobili Крис Мерфи

Стрельба в городе Эль-Пасо, унесшая жизни 20 человек, вызвала шквал комментариев в соцсетях от американских политиков.

Пит Баттигиг, кандидат в президенты США «Наша страна находится под атакой белого националистического терроризма, вдохновляющего убийства на нашей земле и подстрекаемого слабыми законами об оружии. Если мы серьезно относимся к национальной безопасности, мы должны набраться мужества, чтобы назвать и победить это зло».

Конгрессмен Дэрин Лахуд «Мое сердце разрывается из-за Эль-Пасо, за жертвы, их семьи и всех тех, кто пострадал от этого бессмысленного насилия. В своих молитвах я благодарю оказавшим первую помощь, которые спасли жизни и будут продолжать поддерживать сообщество Эль-Пасо».

Сенатор Митт Ромни «Наши сердца обращены к жертвам, семьям и близким трагической стрельбы в Эль-Пасо. Из какого темного и отвратительного уголка ума исходит такая бессмысленная и мерзкая жестокость?»

Конгрессмен Элайджа Каммингс «Я убит горем, узнав о массовой стрельбе в Эль-Пасо. Мои молитвы с жертвами и их семьями, и я благодарю спасателей за их оперативные действия. Ради наших детей и еще не родившихся поколений, это должно прекратиться».

Конгрессмен Билл Джонсон «Америка должна сосредоточиться на нашей системе психического здоровья и посмотреть на ее недостатки. Это надо решать, я искренне надеюсь, что все с этим согласятся. Ужасные события в Эль-Пасо являются трагическим напоминанием об этом».

Эти и подобные сообщения, идущие в твиттере нескончаемой чередой, однако, только разозлили Мерфи:

Сенатор Крис Мерфи «Прекратите делать вид, будто ваша единственная ответственность — это выражать симпатию. Вас выбрали, чтобы вы исправляли ситуацию. А она поправима. Но не тогда, когда все, что вы делаете, это пишете в твиттер».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вооруженного нападения у торгового центра в американском Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. Многочисленные пострадавшие, точное количество которых озвучено не было, находятся в медицинском центре Дель Сол, университетском центре Эль-Пасо и других медучреждениях.