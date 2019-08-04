Москва, 4 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Скорая помощь Москвы 12 раз выезжала на вызовы участников несогласованной протестной акции 3 августа, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM На несогласованной акции протеста в Москве задерживали не только участников, но и наблюдателей (на фото — наблюдатель московской Хельсинской группы)

Наиболее серьёзную травму получил сотрудник правоохранительных органов, у него вывих плеча. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, они получили более лёгкие повреждения.

Пять человек были госпитализированы в столичные больницы. 4 августа там остаётся один человек, его состояние также удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в протестной акции 3 августа, по данным МВД, приняли участие 1500 человек. 600 из них было задержано за различные нарушения.