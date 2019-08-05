Тбилиси, 5 августа, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Ожидаемый правительством Грузии ущерб от сокращения турпотока из России может составить около $750 млн, при этом только авиакомпания Georgian Airways сообщила о потере $25 млн менее чем за месяц. О реакции грузинского бизнеса на сложившуюся ситуацию рассказывает автор ИА REGNUM Анна Мейзер.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

По сообщению пресс-службы Georgian Airways, компании пришлось вернуть 80% уже проданных билетов, а число желающие воспользоваться услугами перевозчика резко сократилось. Авиакомпания просит правительство Грузии о финансовой поддержке, руководство страны решило пойти на частичную компенсацию ущерба. При том, что само правительство ожидает убытков от сокращения турпотока на сотни миллионов долларов.

Приостановка прямого авиасообщения с Грузией стала реакцией Москвы на антироссийские акции протеста в Тбилиси, начавшиеся 20 июня во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

О других новостях транзитной сферы России и пограничных стран читайте в обзоре Анны Мейзер «Порты: белорусские нефтепродукты из российской нефти пойдут через Латвию».