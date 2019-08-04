Вашингтон, 4 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Режиссёр-документалист, обладатель премии «Оскар», Донн Алан Пеннебейкер ушёл из жизни в возрасте 94-х лет. Об этом 4 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сына режиссера Фрейзера Пеннебейкера.

(сс) David Shankbone Донн Алан Пеннебейкер

Как стало известно, режиссёр скончался 1 августа в своём доме в Лог-Айленде (США) от естественных причин.

Донн Алан Пеннебейкер родился в 1925 году в городе Эванстоне в штате Иллинойс. Отец режиссёра был коммерческим фотографом. Прежде, чем заняться кинопроизводством, Пеннебейкер отслужил в морской пехоте во время Второй Мировой войны, а затем окончил Йелльский университет, где получил специальность инженера в области машиностроения.

Свою карьеру в кино он начал в 50-х годах. Одной из первых его киноработ стал фильм «Первичный» о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

Впоследствии Пеннебейкер не единожды сотрудничал с президентами США, в том числе с Биллом Клинтоном, о предвыборной компании которого Пеннебейкер снял фильм «Военная комната» в соавторстве со своей супругой Крис Хегедус. Эта киноработа была номинирована на «Оскар» как лучший документальный фильм.

Самыми известными фильмами Пеннебейкера стали его документальные работы о знаменитых рок-музыкантах Бобе Дилане, Дэвиде Боуи, Элисе Купере, Джимми Хендриксе и группе Depeche Mode.

В 2013 году режиссёр был удостоен награды «Оскар» от американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе.