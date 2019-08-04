Вашингтон, 4 августа, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба в торговом центре американского города Эль-Пасо — это проявление трусости. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Донльд Трамп

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости», — пишет Трамп.

Он подчеркнул, что категорически осуждает данный «ненавистный поступок», так как нет никаких причин оправдать убийство невинных людей.

Также Трамп добавил, что он сам и его супруга Меланья выражают самые искренние соболезнования и пожелания и «молятся за великих людей Техаса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из торговых центров американского города Эль-Пасо произошла стрельба. На данный момент известно о 20 погибших и 40 раненых.