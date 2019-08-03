Вашингтон, 3 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Последняя стадия клинических испытаний новой вакцины, направленной против вируса ВИЧ, начнётся с сентября этого года. Об этом 31 июля сообщает Nature.

Лаборатория

«Мозаичная» вакцина содержит генетический материал ВИЧ со всего мира и обладает наиболее длительным эффектом. Испытания на малых группах людей уже показали, что вакцина приводит к выработке антител против ВИЧ. Сейчас наступает время испытания эффективности защиты от ВИЧ-инфекции на тысячах добровольцах. Эксперимент будет проведён на трансгендерах и мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, в Северной и Южной Америке, а также в Европе. Эти группы в наибольшей степени подвержены риску заражения ВИЧ. В испытаниях «Mosaico» примут участие 3800 участников из 8 стран, включая Аргентину, Италию, Мексику, Польшу и США. Половина участников получит четыре инъекции вакцины в течение года, а другая половина получит плацебо.

Учёные считают, что новая вакцина может иметь огромное значение для профилактики ВИЧ. С 1980 года было разработано более сотни вакцин против ВИЧ, но лишь одна из них продемонстрировала какую-либо защиту от вируса, поскольку ВИЧ слишком разнообразен и изменчив. В 2009 году вакцина, созданная в Таиланде, снижала риск заражения ВИЧ на 60%. Однако, через 3 года исследований этот показатель снизился до 31%. Новая вакцина в течение двух лет после введения показывает гораздо более сильный иммунный ответ, чем тайская вакцина. Ожидается, что результаты будут получены к 2023 году. Спонсором исследования является Johnson & Johnson (США).

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва станет первым городом, где будет испытана новая вакцина от ВИЧ-инфекции. Тестирование препарата начнётся в 2019 году и будет проходить на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.