Москва, 3 августа, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Платформа «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги должна быть открыта в начале сентября 2019 года. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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«Новая станция будет включать в себя три платформы и специальный зал с выходом на платформу Московского центрального кольца (МЦК). Объекты будут связаны общим пешеходным переходом, расположенным под землей», — говорится в заявлении.

Объект планируется сдать 7 сентября в День города, все прочие сопутствующие работы также должны завершится к указанному сроку.

Напомним, 1 августа 2019 года в Москве был открыт новый путь «Москва — Одинцово», что позволило значительно сократить интервалы движения электропоездов в пиковое время.