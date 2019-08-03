Москва, 3 августа, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Строительство новой станции «Суворовская» метрополитена Москвы завершат в 2023 году. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на данный момент осуществляются тщательная проектная работа, так как возведение станции требует от специалистов принятия сложных инженерных и технических решений.

Он подчеркнул, что во время проведения строительных работ не предполагается полная отставка движения по Кольцевой линии. Возможны лишь частичные ограничения по одному из тоннелей на северо-восточном участке Кольцевой линии, связанные с подключением коммуникаций к станции.

Напомним, строительство станции «Суворовская» будет осуществляться на действующей Кольцевой линии московского метро, место под которую было зарезервировано еще в 1950-х годах.