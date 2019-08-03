Москва, 3 августа, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Представители Роскомнадзора потребовали ограничить нелегальное распространение телесериала «Рассказ служанки», об этом 3 августа сообщается на официальном сайте учреждения.

Цитата из т/с «Рассказ служанки». 2017. США Служанки

После того, как компания «Сеть Телевизионных Станций», являющаяся правообладателем сериала, подала соответствующее заявление, Роскомнадзор ограничил 162 интернет-ресурса, не отреагировавших на поступившее предупреждение.

214 интернет-порталов убрали со своих страниц телефильм, в ближайшее время ожидается, что еще четыре интернет-страницы будут очищены от пиратского контента.

Напомним, популярный телесериал «Рассказ служанки» в июле 2019 года продлили на четвертый сезон. Картина рассказывает историю вымышленного государства, власть в котором захватили религиозные экстремисты.