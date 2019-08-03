Москва, 3 августа, 2019, 19:22 — ИА Регнум. В Москве продолжаются акции протеста, формальным поводом для которых стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. 27 июля несанкционированная акция сопровождалась стычками с Росгвардией и завершилась задержанием тысячи участников протеста. 3 августа организована очередная несанкционированная акция.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

Как вы считаете, что движет теми, кто выходит на эти акции? А зачем их организуют и с какой целью? Допускаете ли вы, что имеет место спланированная провокация, или вы скорее считаете, что речь идет о выражении искреннего недовольства? Пока эти акции немногочисленны — как по-вашему, удастся ли оппозиции в ближайшие месяцы раскачать политическую ситуацию до критического уровня?

Опрос традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику опроса узнать не только процент согласных с ним, но и понять, кто эти люди, увидеть социологический портрет человека, который разделяет ваше мнение.