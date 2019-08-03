Москва, 3 августа, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Сервис YouTube 3 августа уже дважды блокировал онлайн-трансляцию с незаконной акции в Москве, в ходе которой ведущие эфира блогер Илиас Меркури и журналистка, бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева рассказывали в том числе и о попытках провокаций со стороны участников шествий. Об этом в эфире своего канала сообщили сами ведущие эфира.

YouTube: Политика сегодня: Россия США Украина Леся Рябцева и Илиас Меркури

Трансляция освещает события в Москве, где на незаконные акции в разных точках Бульварного кольца вышли сторонники группы называющих себя независимыми кандидатов на выборах в Мосгордуму. На связь с ведущими выходят в том числе и эксперты, которые оценивают поведение участников акции и их организаторов.

В эфире, в частности, рассказали об обнаружении у одних из задержанных полицией участников оружия — пистолетов, ножа, газовых баллончиков.

Параллельно в Сети появляются скрин-шоты закрытого гео-чата организаторов и участников незаконной акции, на которых видно, что членов группы открыто призывают вступать в конфликт с полицией, бросать кусками брусчатки в сотрудников Росгвардии, перекрывать трассы. Эти факты также приводятся в трансляции Меркури и Рябцевой.

https://twitter.com/Current_policy/status/1157648037994516480

Отмечен и новый факт привода на акцию малолетнего ребёнка в коляске — аналогичный эпизод был зафиксирован на акции радикалов 27 июля, когда один из координаторов митинга использовал младенца в качестве «живого щита».

Вместе с тем, онлайн-трансляции с шествий в Москве, которые проводят сторонники акций, никаких проблем не испытывает. Анонс акции с пометкой «реклама» активно распространялся в другой социальной сети — Instagram.

Напомним, что ранее прокуратура Москвы и столичное ГУ МВД предупредили организаторов и участников несогласованной акции об ответственности за нарушение закона.

По официальным данным МВД, в акции 3 августа принимают участие около 350 человек, 30 из них были задержаны за нарушение общественного порядка.