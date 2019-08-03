Москва, 3 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В эти минуты в центре Москвы у мест, где проходят задержания оппозиции, летает вертолёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолёт над Трубной площадью

Вертолёт находится в небе уже продолжительное время, меняя траекторию полёта. Возможно, таким образом сотрудники полиции наблюдают за обстановкой, вычисляют скопления людей и выявляют места различных эксцессов.

Другой вертолёт летал над Трубной площадью в начале акции около 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Москве проходит несанкционированная акция оппозиции. Полиция провела задержания на Трубной и Пушкинской площадях. По данным МВД, всего задержано 30 человек.