Москва, 3 августа, 2019, 15:35 — ИА Регнум. На Пушкинской площади провокаторы распылили перцовый газ против сотрудников полиции, обеспечивающих правопорядок. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве. 03.08.2019

Напомним, что Пушкинская площадь является одним из мест сбора сторонников внесистемной оппозиции, которые собирались провести сегодня несанкционированное шествие по московских бульварам.

Правоохранительные органы изначально заявили, что акция является несогласованной, и все, кто попытаются принять в ней участие, нарушают закон.

Несколько десятков оппозиционеров собрались на Пушкинской площади. Полиция обратилась к ним с просьбой разойтись, но те не вняли. Начались единичные задержания. В этот момент провокаторы распылили в сторону шеренг полиции перцовый газ. Тогда полиция задержала несколько десятков человек.