Трубную площадь в Москве перекрыли из-за митинга
Москва, 3 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Москве полиция перекрыла Трубную площадь, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Полиция через громкоговоритель объявила о перекрытии площади. Закрыт проход в сторону Пушкинской площади. По периметру выставили оцепление, внутри которого оказались некоторые протестующие и журналисты.
«Куда именно расходится?» — спрашивают полицию граждане. Те указывают жестами в сторону Чистых прудов.
Участники митинга обсуждают между собой возможные маршруты «гуляний», но пока не выходят из оцепления.