Москва, 3 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Москве полиция перекрыла Трубную площадь, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Полиция через громкоговоритель объявила о перекрытии площади. Закрыт проход в сторону Пушкинской площади. По периметру выставили оцепление, внутри которого оказались некоторые протестующие и журналисты.

«Куда именно расходится?» — спрашивают полицию граждане. Те указывают жестами в сторону Чистых прудов.

Участники митинга обсуждают между собой возможные маршруты «гуляний», но пока не выходят из оцепления.