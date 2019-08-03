Москва, 3 августа, 2019, 11:19 — ИА Регнум. «Аэроэкспресс» 3 и 4 августа отменяет ряд рейсов в московский аэропорт «Шереметьево». Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресса» — компании, которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки от московских железнодорожных вокзалов до столичных аэропортов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэроэкспресс

Ограничения будут действовать с 11:30 сегодняшнего дня до 15:00 4 августа. Ограничения вводятся в связи с ремонтом на железной дороге.

Пассажирам можно будет добраться от Белорусского вокзала до аэропорта «Шереметьево» и обратно с помощью автобусов. Стоимость проезда в автобусах — 300 рублей. Они ходят каждые 10 минут.

Уточняется, что автобусы будут отправляться от Тверской заставы в зону вылета терминала F аэропорта «Шереметьево».