Москва, 3 августа, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Количество пациентов, у которых впервые была диагностирована ВИЧ-инфекция, увеличилось в России почти в 1,5 раза за последние 10 лет. Это следует из данных Минздрава РФ, опубликованных в статистическом сборнике ведомства за 2018 год.

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По данным Минздрава, количество пациентов, которым впервые был диагноз ВИЧ-инфекция, составил в 2018 году 85 995 человек, что почти в 1,5 раза больше данных 2008 года, когда таких пациентов было 58 591 человек.

При этом наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зафиксировано в Иркутском крае — 200,6 человек на 100 тысяч населения, Кемеровской области — 165 человек на 100 тысяч населения и Пермском крае — 152,1 человек на 100 тысяч.

Также названы регионы, в которых наименьшее число пациентов с ВИЧ-инфекцией. Это — Дагестан — 8,1 человек на 100 тысяч населения, Ингушетия — 8,2 человек на 100 тысяч и Калмыкия, где 8,4 человека с ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения.

Кроме этого, по данным Минздрава, количество детей до 17 лет с диагнозом ВИЧ-инфекция снизилось с 977 в 1249 человек в 2008 году до 977 в 2018.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом.