Москва, 3 августа, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России назвало российские регионы, в которых наибольшее количество больных туберкулезом. Соответственные данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2018 год.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

«Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года на 100 000 соот. населения: Чукотский автономный округ — 526,9, Республика Тыва — 512,6, Приморский край — 280,8», — отмечается в документе.

Также приводятся данные о регионах, в которых отмечено наиболее низкое количество туберкулезных больных. По этому показателю лидируют Архангельская область — 17,1 человек на 100 тысяч населения, Белгородская область — 19,8 человек на 100 тысяч и Ненецкий автономный округ — 20,5 человек на 100 тысяч населения.

Отметим, по данным статистики, в 2017 году от туберкулеза умерло 1,6 млн человек и ещё 10 млн человек им заразилось. Болезнь является одной из 10 самых частых причин смерти в мире.