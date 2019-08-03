Вашингтон, 3 августа, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в США прокомментировало новые антироссийские санкции, введённые Вашингтоном в связи с «делом Скрипалей». Соответствующее заявление распространила пресс-служба дипломатической миссии.

(сс) Aaron Siirila Посольство РФ в Вашингтоне

В заявлении российского посольства сказано, что США в очередной раз берут на себя функции высшего арбитра и забывают о презумпции невиновности. Российской стороне за полтора года, прошедшие с момента «отравления» Скрипалей так и не представили вообще никаких доказательств причастности Москвы к этому делу. Великобритания до сих ор отказывается сотрудничать с Россией в расследовании данного инцидента.

«Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии», — заявили в дипломатическом представительстве России в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели против России очередной пакет санкций в связи с «делом Скрипалей». Санкции вводятся в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием». США обосновывают свое решение тем, что Россия якобы должна предоставить Вашингтону некие гарантии в рамках этого американского закона, но не делает этого. Первый пакет санкций был введён 27 августа 2018 года. Накануне, 2 августа, был введён второй пакет.