США, 3 августа, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Убивший трёх человек в городе Гилрой (штат Калифорния, США) Сантино Уильям Леган совершил суицид, а не был убит правоохранителями, сообщает The Associated Press.

За ленту не заходить!

К такому выводу пришли судмедэксперты в рамках расследования уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на жителей Гилроя произошло 28 июля. Леган застрелил 25-летнего мужчину, 13-летнюю девочку и шестилетнего мальчика. Кроме того, он ранил 12 человек.

До сих пор считалось, что он погиб в перестрелке.