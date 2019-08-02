Торговая война Трампа с Китаем заставит ФРС снизить ставку — Reuters
Нью-Йорк, США, 2 августа, 2019, 22:47 — ИА Регнум. По мнению ряда аналитиков сырьевого и фондового рынка, истинной целью новых пошлин президента США Дональда Трампа на товары из Китая является ФРС, 2 августа передает агентство Reuters.
Карикатура на больную Уолл-стрит во время банковской паники 1907 года
«Торговая война значительно увеличит шанс на то, что ФРС придется снова снизить ставку — возможно, два раза в этом году», — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа заявление Трампа о введении «дополнительных тарифов» на $300 млрд китайского импорта обрушило цены на нефть и отправило индексы Уолл-стрит в «красную зону».
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