Лондон, 2 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть частично отыгрались после крушения из-за заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая, 2 августа передаёт агентство Reuters.

The White House Дональд Трамп

Октябрьские фьючерсы Brent установились на уровне $61,89 за баррель, на $1,39 (2,30%) выше уровня закрытия 1 августа. Тем не менее недельный спад «мирового эталона» составил около 2,7%. Сентябрьские фьючерсы нефти WTI установились на уровне $55,66 за баррель, на $1,71 (3,17%) выше уровня закрытия 1 августа. За неделю марка просела на 1,2%.

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