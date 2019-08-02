Вашингтон, 2 августа, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа «не беспокоит» обрушение индексов Уолл-стрит и нефтяных котировок после его заявлений, 2 августа передаёт агентство Reutres.

«Меня это совсем не беспокоит» , — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Трамп заявил в «Твиттере», что США с 1 сентября введут 10%-ные пошлины на 300 млрд китайских товаров. Сразу после заявления нефтяные цены обрушились на 7−8%, индексы Уолл-стрит оказались в «красной зоне».

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