Москва, 2 августа, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном митинге 3 августа в Москве.

President-sovet.ru Игорь Борисов

Ранее префектура Центрального административного округа Москвы отказала заявителям в проведении пикетов на Бульварном кольце 3 августа, так как уведомления были поданы с нарушением законодательства. В полиции Москвы отметили, что несмотря на неоднократные предупреждения, в интернете продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в субботу, и подчеркнули, что «указанная акция незаконна».

«Мы (члены Совета) призываем москвичей и гостей столицы воздержаться от незаконных действий и не поддаваться на провокации. В данном случае я присоединяюсь к призывам моих коллег, которые считают, что завтра будет незаконное мероприятие, где возможны провокации», — цитирует слова Игоря Борисова РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у здания мэрии Москвы.

В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.