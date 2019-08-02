Великий Новгород, 2 августа, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Здание бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде — старейшей городской бани, построенной в 1937 году, — сносят ради строительства нового объекта. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в пресс-центре новгородской мэрии, представитель собственника (ООО «Элис Люкс Медиа» из Челябинска) 31 июля уведомил городские власти о сносе здания.

Александр Басун Снос здания бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде

«По имеющейся информации, собственник предполагает построить на своём земельном участке гостиницу со спа-комплексом. По его словам, баня находится в аварийном состоянии, с 2012 года не используется», — сообщили в мэрии.

В администрации города также заявили, что ещё в 2012 году, когда здание было продано городскими властями компании из Санкт-Петербурга по итогам аукциона в рамках программы приватизации, строение бани уже требовало капитального ремонта. Очередной собственник у здания сменился в конце 2018 года.

Сносом здания бани в историческом центре города напротив Новгородского кремля, заинтересовались жители города и общественники.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в социальных сетях новгородцы публикуют исторические фотографии бани, возмущаются происходящим и отмечают, что 82-летнее здание пережило и Великую Отечественную войну, и 1990-е годы.

Напомним, закрытие бани в этом здании в 2011 году и последующая приватизация тоже вызвали протесты горожан — вплоть до митинга, на который протестующие пришли с банными вениками.