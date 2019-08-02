Берлин, 2 августа, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В минувший четверг, 1 августа, Германия устами своего министра иностранных дел Хайко Мааса признала, что несет «моральную ответственность» и испытывает «глубокий стыд» за злодеяния, совершенные нацистами в Польше. Эта просьба о прощении была отвергнута польскими властями, поскольку не включала в себя право поляков на финансовую компенсацию, сообщает испанское издание El Mundo.

Варшава после освобождения. Январь 1945 года

«Тяжесть истории подобна надгробной плите на германо-польских отношениях, и празднование в четверг в Варшаве 75-й годовщины восстания против нацистского нашествия не помогло залечить раны, — пишет СМИ. — Маас отправился в Варшаву, готовый протянуть руку и повторить жест, сделанный в 2004 году бывшим канцлером Герхардом Шредером, но, помимо приветствия в дипломатическом ключе, получил лишь новую вспышку старой полемики».

«Я прибыл сюда, чтобы почтить память погибших, членов их семей и пострадавших, потому что хочу попросить прощения у польского народа за злодеяния, содеянные здесь немцами и во имя Германии», — заявил министр. Он высоко оценил смелость варшавского сопротивления — движения, чья репутации была запятнана из-за жестокостей, совершенных впоследствии. Однако Маас не сказал того, что польское правительство хотело бы от него услышать.

Ответ его польского коллеги Яцека Чапутовича последовал незамедлительно. «Это поляки, своими усилиями и трудом, восстановили город. И этот факт свидетельствует о проблеме столь серьезной, что мы, поляки, не можем согласиться с тем, что вопрос о репарациях за Вторую мировую войну закрыт», — подчеркнул он. По словам Чапутовича, покаяние Германии («mea culpa») не может покончить с чувством несправедливости, которое довлеет над польским народом.

Требование военных репараций со стороны Польши и отказ Германии обсуждать вопрос компенсации остается точкой наибольшего напряжения в и без того сложных отношениях между двумя странами. В 2004 году тогдашний мэр Варшавы, будущий президент Польши Лех Качиньский запросил у соседней страны возмещение ущерба в размере 41 млрд евро. Германия отказалась вступать в дискуссию по этому поводу, но польское правительство продолжает давить на нее.

В прошлом году нижняя палата польского парламента, в которой доминирует партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского (брата-близнеца Леха, погибшего в авиакатастрофе) одобрила создание парламентской комиссии для определения точной суммы репараций. «Оценка, данная парламентом, станет частью будущих двухсторонних переговоров с Германией», — заверил Чапутович, вдвойне обеспокоенный из-за сильного нежелания Берлина создавать мемориал, посвященный польским жертвам нацизма. По мнению критиков этой инициативы, добавлять новый монумент к уже существующим означало бы «национализировать память».