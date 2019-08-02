Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал бывшего генерального директора «Ленинградской областной телекомпании» («ЛОТ») Андрея Мокрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд

В 1996—1997 годах Андрей Мокров был председателем комитета по печати и связям с общественностью администрации Санкт-Петербурга.

Мокров оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления, сообщили 2 августа в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Как считало следствие, Мокров и его заместитель похитили бюджетные средства на сумму 3,8 млн рублей. Якобы, сотрудники телекомпании ввели в заблуждение представителей комитета по здравоохранению Ленобласти, похитив часть средств, выделенных по заказу комитета на производство телевизионных роликов о профилактике социально значимых заболеваний.

Мокров возглавлял телекомпанию «ЛОТ» с августа 2013 года по ноябрь 2015 года.