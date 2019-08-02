Москва, 2 августа, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Отмена роуминга между Россией и Белоруссией — первый шаг к полному обнулению оплаты за входящие абонентам в рамках Союзного государства. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи РФ Олег Иванов 2 августа во время рабочего совещания представителей обоих государств по вопросу отмены роуминга.

(сс) Alexandre Boucher Разговор по телефону

«В конечном итоге мы должны прийти к тому, что и уровень тарифов, и плата за входящие звонки должна быть именно в таком формате, как внутри наших двух государств», — сообщил Иванов.

Он отметил, что в России и Белоруссии абоненты внутри страны за входящие звонки не платят.

Напомним, в конце июля 2019 года глава Минкомсвязи России Константин Носков заявил, что Белоруссия и Россия не могут договориться о параметрах отмены роуминга. Главной причиной стало то, что Белоруссия отказалась вводить бесплатные входящие для путешествующих абонентов. На чем настаивает Россия.

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