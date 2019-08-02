Москва, 2 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Целый ряд проблем в Астраханской области не решался годами. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным 2 августа врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Игорем Бабушкиным

«Обращения граждан поступают абсолютно разные, по проблемам, которые долгое время, практически годами, не решались. Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять», — заявил Бабушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Бабушкин был назначен на пост врио губернатора Астраханской области 5 июня, сменив в должности Сергея Морозова.