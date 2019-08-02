Красноярск, 2 августа, 2019, 15:15 — ИА Регнум. За сутки авиация ВКС России ликвидировала в Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары на территории около 90 тысяч гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в Минобороны России.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Уточняется, что самолёты Ил-76 совершили 26 вылетов, сбросив на горящие леса более 1000 тонн воды. Вертолёты Ми-8 совершили 90 сбросов около 550 тонн воды.

Всего за сутки авиагруппировка Минобороны, созданная в Красноярском крае, ликвидировала более 60 крупных лесных пожаров.

Напомним, в состав авиационной группировки вошли 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 2 августа в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии действовали лесные пожары на общей площади порядка 3 млн га.

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