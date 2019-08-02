Красноярск, , 14:40 — REGNUM

Основные условия для локализации и ликвидации лесных пожаров обеспечивает работа наземных группировок сил. Об этом ИА REGNUM 2 августа сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», добавив, что работа ведётся «в самом пекле».

По данным ведомства, в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, где труднодоступные лесные пожары бушуют особенно интенсивно, уже больше месяца стоит 30-градусная жара. Хорошо, если на место есть возможность доставить технику, но чаще удалённость и непроходимость местности не позволяет это сделать.

В таких сложных условиях с 1 июля по 1 августа в обозначенных регионах лесопожарные силы и привлечённые лица ликвидировали порядка 550 пожаров на площади около 340 тысяч га.

По данным ведомства, авиапожарные авиалесоохраны в большинстве случаев «забрасываются на труднодоступные пожары воздушными судами и работают в практически автономных условиях».

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, в том числе работу по искусственному вызыванию осадков, ситуация остаётся напряжённой, признают в ведомстве.

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В Иркутской области по состоянию на 2 августа тушат 66 пожаров на площади 91 213 га, в Красноярском крае — 70 пожаров на 26 459 га, в Якутии — 17 пожаров на 1411 га. В тушении принимают участие более 2,6 тыс. человек, 340 единиц наземной техники. Задействована авиация.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на 2 августа в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии действуют лесные пожары на общей площади порядка 3 млн га.