Синджар, Ирак, 2 августа, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Популярный шиитский политик Ирака Аммар аль-Хаким призвал курдов-езидов не покидать страну, об этом 1 августа сообщает Rudaw.

(сс) Bestoun94 Езиды

Религиозный деятель считает, что представители религиозной общности должны оставаться на своей родине несмотря на преследования со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это станет лучшим ответом на действия преступников.

«Лучший ответ езидов для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет в том, что они останутся на своей родине и будут защищать свою культуру» Аммар аль-Хаким

Напомним, курды-езиды, компактно проживают в иракском Синджаре, в 2014 году сюда вторглись боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы похитили порядка 6 тыс. человек, сотни были убиты, десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.