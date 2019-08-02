Милан, Италия, 2 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. 72% граждан Италии поддерживают проведение досрочных парламентских выборов, и, следовательно, смену правительства, передаёт Il Sole 24 Ore в пятницу, 2 августа, со ссылкой на опрос Winpoll.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Желание досрочных выборов объясняется непрерывными конфликтами внутри правящей коалиции в последние несколько месяцев, и, кроме того, наличием в коалиционном правительстве двух слишком разных политических сил, которым с каждым месяцем все труднее договориться.

Действующее правительство Италии было сформировано после национальных выборов, которые прошли в марте 2018 года. Две трети постов в нем принадлежит антиэлитному «Движению 5 звёзд», на тех выборах партия получила 33% голосов, а правоцентристская «Лига» Маттео Сальвини — 17%.

С тех пор электоральная ситуация изменилась, сейчас рейтинг «Лиги» превышает рейтинг конкурентов более чем в два раза (37% против 17%). Партия Сальвини выражает готовность продолжать работу правительства в нынешнем составе при условии, что программа правительства приблизится к программе «Лиги», но это не вполне устраивает вторую правящую партию.

Вероятность досрочных выборов в Италии расценивается как весьма высокая. По данным социологов, победу на выборах одержат правоцентристские партии, новым премьер-министром страны станет Сальвини.