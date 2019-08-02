Анкара, 2 августа, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Согласно информации, опубликованной Министерством культуры и туризма Турецкой Республики, Турция в 2019 году приняла более 18 млн туристов, что на 13,2% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. В июне 2019 года в Турцию прибыло 5,3 млн иностранных граждан, что на 18,5% больше, чем в июне 2018 года. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, доходы Турции от туристического сектора выросли на 9,9% по сравнению с первой половиной 2018 года, составив 12,6 млрд долларов. Наибольшее количество туристов приехало в Турцию из России, ФРГ и Великобритании. Таким образом, в июне 2019 года число туристов из России увеличилось на 4,62% и составило более 1 млн человек, число туристов из Германии увеличилось на 30,29% до 588,5 тысяч человек. Число туристов из Великобритании выросло на 17,22% и составило 359,4 тысячи человек. Самыми популярными у туристов городами стали Анталья, Стамбул и Эдирне.