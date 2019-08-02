Анкара, 2 августа, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции и ее пресс-секретарь Фаиз Озтрак заявил, что самую высокую плату за кризис платит народ, теряющий рабочие места. Он отметил: «Согласно официальной статистике, число безработных за год возросло с 3,086 млн до 4,2 млн человек. Однако, на самом деле эта цифра возросла на 1,5 млн, достигнув 8 млн безработных граждан». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаиз Озтрак подчеркнул: «810 тысяч человек, которые в июле 2018 года имели работу и достаток, год спустя оказались лишены этого. Безработица среди студентов за последний год возросла на 26%, превысив 1 млн человек. Уровень безработицы среди молодежи увеличился на 23%. Народ приговорен зимой стоять в очередях. Стоимость жизни не оставляет шансов нашим малообеспеченным соотечественникам». Политик добавил: «Количество необеспеченных чеков возросло на 64%, непокрытая сумма составила почти 1 млрд долларов. В июле 2018 года у наших приставов было 19 млн поступивших дел, а сегодня эта цифра превысила 21 млн. Компании выстраиваются в очередь на процедуру банкротства».