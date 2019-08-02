Красноярск, 2 августа, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Вертолёты Ми-8 Минобороны РФ 2 августа совершили десять вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сброшено 50 тонн воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Уточняется, что вертолёты оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5. Ликвидировано шесть очагов возгораний.

«В течение суток каждый экипаж совершит не менее десяти вылетов», — говорится в сообщении министерства.

В два указанных сибирских региона 1 августа перебросили десять вертолётов соединений и воинских частей армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Создана авиагруппировка Минобороны для тушения сибирских пожаров, состоящая из десяти самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 2 августа площадь лесных пожаров составляла более 1,1 млн га, в Иркутской области — более 700 тыс. га. В обоих регионах введён режим ЧС из-за лесных пожаров.

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