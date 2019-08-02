Новосибирск, 2 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Из Новосибирска в Москву с сегодняшнего дня, 2 августа, запущен новый прямой авиарейс. Авиакомпания Smartavia (новое имя «Нордавиа») будет выполнять рейса из аэропорта «Толмачёво» в «Домодедово» трижды в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам на Boeing 737−800 с салоном экономического класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском аэропорту.

Tolmachevo.ru Из Новосибирска в Москву запущен новый прямой авиарейс

Из аэропорта «Домодедово» самолёт будет вылетать в 00:05 (время местное), из аэропорта «Толмачёво» — в 09:05 (время местное).

Напомним, с 31 марта до 26 октября в новосибирском аэропорту «Толмачёво» действует летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений.