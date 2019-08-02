Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Незаконные вырубки леса — это проблема, которая в России существует и носит очень масштабный характер. Об этом сегодня, 2 августа, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе поездки в Сахалинскую область, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Читайте также: Медведев: Курилы носят особый характер для России

Он уточнил, что ещё предстоит установить связь между такими незаконными действиями и лесными пожарами.

Такая точка зрения есть, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб. Чтобы подобные попытки в будущем не возникали.

«Орудия, которые используются при незаконных рубках леса (это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы — в общем, любая техника), будут конфисковать в доход бюджета», — пояснил Медведев.

Как сообщало, премьер-министр Дмитрий Медведев 1 и 2 августа находился с рабочей поездкой в Забайкальском крае и в Сахалинской области.

Читайте также: Медведев отметил важность боевого дежурства Су-35 на Курилах