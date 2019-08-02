Южно-Сахалинск, , 11:46 — REGNUM

Сегодня, 2 августа, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообщался с экипажами самолётов Су-35, несущих боевое дежурство на Курилах. Встреча с лётчиками прошла в аэропорту «Ясный», передает ТАСС.

Су-35С (cc) Vitaly V. Kuzmin

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Медведев на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы на Курилах. Он отметил важность места, где служат члены экипажей самолётов Су-35.

«Курилы — место это важное для России. Здесь всё выстраивается серьёзно. Хорошо, что вы здесь честно несете боевую службу», — подчеркнул премьер-министр РФ и пожелал летчикам дальнейших успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки на остров Итуруп заявил, что изменения в развитии Курильских островов очень позитивные.

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