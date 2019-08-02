Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Петербург должен стать «локомотивом» для всей России как в политике, так и в экономике. Об этом заявил 2 августа врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мой город — мои возможности», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Парусник «Россия»

«Город должен стать передовым. Город сегодня вернулся в федеральную повестку дня, он сегодня является лидером по инициативам в социальной сфере, в разных других отраслях. Мы уже вернулись, и мы уже становимся лидерами», — сказал Беглов.

Затем он напомнил четырем сотням участников конкурса о петербургском празднике выпускников «Алые паруса» и интервью президента Владимира Путина, которое тот дал в тот же день в 2019 году.

«Он сказал, что город на Неве, наш с вами город, должен стать инновационным городом, городом, который будет локомотивом движения как в политике, так и в экономике для всей нашей страны», — процитировал Александр Беглов.

Проект «Мой город — мои возможности» искал талантливых и перспективных руководителей. Участие в конкурсе могли принять граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом управления. Было подано более 35 тыс. заявок. Поучаствовать решили руководители из 83 регионов России и 9 иностранных государств. Конкурс дает финалистам шанс войти в кадровый резерв Петербурга, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.