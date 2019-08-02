Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев посетил водно-оздоровительного термальный комплекс «Жаркие воды» на острове Итуруп. Он назвал полезными для чиновников термальные ванны, сообщается на сайте правительства РФ.

Government.ru Дмитрий Медведев посетил водно-оздоровительный термальный комплекс «Жаркие воды» на острове Итуруп

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Для Медведева небольшую экскурсию по комплексу и показали купели с термальными водами. Он предложил сопровождающим его министрам попробовать искупаться в источниках.

Также премьер-министр осмотрел территорию комплекса и оценил живописную территорию термального комплекса «Жаркие воды».

Комплекс был открыт летом 2018 года в 4 км от села Рейдово. В распадке среди сопок в долине ручья образуется умеренно влажный микроклимат с большим содержанием кислорода и озона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа премьер-министр Дмитрий Медведев посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный» на острове Итуруп в Сахалинской области, где попробовал красную икру.

Подробности: Медведеву понравилась вкусная красная икра на курильском заводе