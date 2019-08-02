Южно-Сахалинск, , 10:50 — REGNUM

Сегодня, 2 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный» на острове Итуруп в Сахалинской области, сообщается на сайте правительства РФ.

Икра (cc)klimkin

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В ходе визита на завод Медведев осмотрел икорный цех и попробовал красную икру. «Икра очень хорошая, вкусная, потому что молодая и очень нежная», — отметил он

Завод является посёлкообразующим для села Китовое, был введён в эксплуатацию в 2001 году. На предприятии трудится 338 человек.

Ежедневно завод производит 500 тонн готовой продукции. Основные виды перерабатываемых морепродуктов — горбуша, кета, треска, минтай, кальмар, сельдь иваси.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменения в развитии Курильских островов очень позитивные. В развитие Курил вкладывается 15 млрд рублей.

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