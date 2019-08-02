Волгоград, 2 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф. Они выехали в ГБУЗ СК «Апанасенковская РБ» Ставропольского края.

(сс) KenFukunaga Медицина катастроф

Медикам предстоит уточнить количество и состояние пострадавших, принять решения о возможной перегоспитализации, сообщает «Волгоград-онлайн». На место аварии также выехали руководители министерств здравоохранения и дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

ИА REGNUM сообщало о серьёзной аварии на 420 километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь». В аварии погибли пять человек, 19 получили травмы. Полиция рассматривает версию выезда водителя грузовика на встречную полосу движения.